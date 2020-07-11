В Минздраве рассказали, какие лекарства от коронавируса тестируют в Украине

По словам руководителя Минздрава, некоторые испытания уже на завершающей стадии.

В Украине проходят клинические испытания четырех лекарственных средств, которыми можно пользоваться при лечении коронавирусной болезни COVID-19, некоторые из них уже на завершающей стадии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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«Что касается клинических испытаний лекарственных средств, которыми можно пользоваться при лечении коронавирусной болезни. Сейчас у нас зарегистрировано 4 клинические испытания 4 лекарственных средств - это «Амизон», «Амиксин», «Корвитин» и «Биовен». Они все проходят стадии клинических испытаний, некоторые находятся на завершающей стадии», - сообщил Степанов.

Он добавил, что сразу после завершения таких испытаний будут сделаны заключения относительно эффективности этих лекарственных средств.

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки инфицирования коронавирусом подтвержден в 800 человек, в общем COVID-19 заболели 52 тыс. 843 украинца.

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