Германия тестирует украинские препараты против коронавируса - посол

По словам дипломата, у Украины есть неплохой опыт в этом вопросе.

В Германии проходят тестирование среди прочего и препараты украинского производства от коронавирусной болезни.

Об этом рассказал посол Украины в этой стране Андрей Мельник, передает "Радио Свобода".

"У нас действительно есть очень неплохой опыт. Именно в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые отечественные медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса. Мы очень активно работаем над этим, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, которые работают в Германии", - пояснил дипломат.

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По его словам, благодаря виртуальной дипломатии и помощи Германии удалось эвакуировать граждан Украины из отдаленных точек Земли - Непала, Бангладеш и Перу.

Как сообщал УНИАН, ранее в Мнздраве Украины рассказали, что клинические испытания отечественного препарата "Биовен" от COVID-19 проводятся только с согласия пациента.

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