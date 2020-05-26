Легализация дистанционной торговли лекарствами выведет рынок фармацевтики на европейский уровень - эксперты

Государство должно предоставить украинскому потребителю доступ к новому качественному медицинскому сервису. Легализация в законодательном поле онлайн-торговли и почтовой доставки медицинских препаратов повысит качество услуг фармацевтического рынка, защитит потребителей от фальсифицированной продукции.

К такому выводу пришли участники онлайн-дискуссии на тему перспектив развития в Украине нового перспективного сегмента med-e-commerce, который получил стремительное развитие в результате принятых Кабинетом министров Украины неотложных мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

23 марта 2020 года правительство разрешило осуществление дистанционной торговли лекарственными препаратами и доставку лекарств почтовыми операторами на период действия карантина. Нововведение сразу приобрело огромный потребительский спрос, заложив новый вектор развития электронного сегмента отечественной фармацевтики в посткарантинный период.

Пользователи понимают, что через онлайн-каналы сегодня можно получать необходимую информацию о наличии лекарств, цене препаратов.

«Онлайн-рынок быстро растет. Как показывает 6-летний опыт, сейчас все медучреждения, наши партнеры, положительно воспринимают и сотрудничают с платформой DOC.ua. Все понимают возможности и перспективы онлайн-рынка, поэтому говорить о какой-то конкуренции не приходится. Это новое, выгодное направление для всех операторов фармацевтической и смежных отраслей: страховой медицины, рынка почтовых услуг», - свидетельствует генеральный директор онлайн-платформы DOC.ua Сергей Казанцев.

О большой востребованности услуг почтовой доставки лекарств свидетельствует директор по продажам компании «Новая почта» Олеся Копчук.

«Доставку медпрепаратов мы осуществляем больше месяца. За это время «Новая почта» выполнила более 45 тысяч заказов. Четверть мы доставили в села и мелкие населенные пункты. Это говорит о возможности каждого жителя Украины получить доступ к качественному медицинскому сервису. Я не вижу сложностей в доставке лекарств, так как для нас – это абсолютно стандартные процессы. Мы учли все требования на законодательном уровне, внедрили услугу доставки лекарств с сохранением температурного режима», - сказала Копчук.

По мнению главы аналитического центра Союза украинских предпринимателей Андрея Ерашова, процесс законодательного урегулирования дистанционной торговли лекарствами позволит в первую очередь защитить украинцев от вспышек инфекционных заболеваний, которые возможны и в будущем, а также станет эффективным инструментом борьбы государства с теневым рынком.

«Мы общаемся с Минздравом и понимаем, что сейчас карантин переходит в адаптивную фазу, а осенью может вернуться в более жесткую. В составе Союза украинских предпринимателей есть и операторы почтовой связи, и производители лекарств. Их однозначная позиция заключается в том, чтобы легализовать дистанционную торговлю лекарственными средствами. Я согласен, что нам необходимо обкатать этот механизм на безрецептурных препаратах для того, чтобы потом принять решение: готовы ли мы, как Финляндия, доставлять рецептурные препараты, или же мы пока будем ориентироваться на Великобританию, Польшу и ряд других стран, в которых разрешена доставка только безрецептурных препаратов», - резюмировал Ерашов.

Подкомитет по вопросам фармацевтики и фармацевтической деятельности, Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, разрабатывает пакет законодательных изменений относительно постепенного внедрения дистанционной торговли лекарственными средствами после снятия карантинных ограничений. Об этом участников дискуссии проинформировал глава подкомитета, народный депутат Украины Сергей Кузьминых.

«Также будут прописаны регуляторные нормы для регулирования данного вида фармацевтической деятельности с учетом требований соответствующих фармацевтических практик и опыта ЕС», - сказал политик.

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