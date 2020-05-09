Украинцев от всех болезней будут лечить по отечественным протоколам - Минздрав

120 документов уже готовы, осталось сделать 2,5 тысячи, рассказал Степанов.

Лечение от всех болезней в Украине будет проводиться по отечественным протоколам - Минздрав уже разрабатывает соответствующие стандарты. Всего разработали 120 протоколов, осталось 2,5 тысячи.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет ТСН.

"У нас будут украинские стандарты оказания медицинской помощи, и у нас будут украинские клинические рекомендации, протоколы, название уже не важно. Это именно то, по чем мы будем лечиться, и которые будут использовать украинские врачи. Каким образом составляются эти протоколы? Берутся протоколы разных стран, лучших стран в той или иной области, в каждой отрасли, направлении медицины есть страны, которые более продвинутые. И потом они адаптируются уже для украинских реалий. Что такое протокол? Это стандарт лечения, то, каким образом лечить болезнь в зависимости от ее состояния, течения. Это то, что нужно врачу для того, чтобы он мог нормально, квалифицированно лечить. Эти протоколы - типа нашего стандарта лечения коронавирусной болезни COVID-19, о котором уже все знают, он есть у нас на сайте", - пояснил Степанов.

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По его словам, такие протоколы будут для каждой болезни.

"На сегодня у нас есть 120 таких обновленных, актуализированных протоколов украинских. Нет - двух с половиной тысяч. Чтобы мы с вами представляли, что у нас происходит. Потому что они были просто отменены. Некоторые стандарты были, например, финские протоколы. Мне не понятно, почему финские... Почему мы должны по ним лечиться, как они адаптированы под украинские реалии? Дело в том, что этими протоколами занимались не врачи. Этим занимались люди, которые почему-то решили, что они много читали Google и теперь они могут это делать", - подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщал УНИАН, ранее Степанов объяснил, почему тесты на коронавирус в Украине делают более недели.