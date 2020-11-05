Сейчас в наличии в Украине 52 тысячи коек для больных COVID-19.

В трех городах Украины будут развернуты временные госпитали для лечения людей с коронавирусом.

Об этом сообщал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу "Право на владу".

По его словам, по состоянию на утро четверга в стране были заполнены более половины больничных мест, предназначенных для больных COVID-19. их количество будут увеличивать.

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"На сегодняшнее утро в больницах находились 27,5 тысячи граждан. Эта цифра почти в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября. У нас сейчас в готовности 52 тысяч коек. И мы экстренно увеличиваем. Думаем, что увеличим количество этих кроватей еще на 20 тысяч. Это максимальные теоретические возможности нашей системы здравоохранения, чтобы не было увеличения за счет неоказания медицинской помощи другим больным. Кроме того, мы, думаю, пойдем на развертывание временных госпиталей в наших городах ", — сообщил Степанов.

Министр уточнил, что такие временные госпитали будут в Киеве, Одессе и Краматорске Донецкой области.

Также Степанов анонсировал введение в Украине карантина выходного дня. Ожидается, что к такой мере могут прибегнуть уже со следующих выходных.

Коронавирус в Украине: статистика

За минувшие сутки в Украине зафиксировано рекордные 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 4 ноября были госпитализированы 1 269 человек, летальных исходов – 193, выздоровели – 8 378 человек, проведено тестирований – 75 598.

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Автор: Юрий Годован