В Украине стартуют клинические исследования лекарства против коронавируса - ОП
В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, которое может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, которое, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.
Кроме того, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.
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Президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.
"Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки", - заявил он.
В Офисе президента отметили, что более подробная информация будет предоставлена позже.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 22 апреля зафиксировано 6 тыс. 592 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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