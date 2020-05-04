В Минздаве рассказали, как алкоголь влияет на больных с COVID-19

Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции - физическое дистанцирование и ежедневная гигиена.

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины отмечают, что употребление алкоголя не снижает риск заболеть COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦОЗ Минздраве.

"Частое употребление алкоголя повышает риск возникновения различных нарушений в организме, а в случае заражения - осложняет течение заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

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В ЦОЗ призвали не забывать, что безопасной дозы алкоголя не существует. Употребление алкоголя вредно для сердечно-сосудистой системы, вызывает гипертонию и увеличивает риски инсультов и онкозаболеваний. Злоупотребление алкогольными напитками вызывает цирроз печени, гепатит, панкреатит. Как и табак, алкоголь вызывает зависимость, отмечается в сообщении.

"В Украине более 70% людей, умерших от осложнений, вызванных COVID-19, имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. В некоторых случаях - сочетание этих болезней", - отметили в ЦОЗ.

Кроме того, они отметили, что пока нет иммунитета, вакцин и лекарств против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции - физическое дистанцирование и ежедневная гигиена.

Также отмечается, что вне организма человека вирус теряет свою жизнеспособность. SARS-CoV-2 на внешних поверхностях остается опасным для человека в течение 3-4 часов. Человек может заразиться в результате прикосновения к таким предметам или поверхностей, а затем - к глазам, носу или рту.

"Таким образом, чтобы предотвратить инфицирование, лучше не трогать лицо грязными руками и тщательно мыть руки. Если вы подозреваете, что какой-то предмет или поверхности могут быть загрязнены и содержать вирус, помойте, обработайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%", - посоветовали в Минздраве.

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