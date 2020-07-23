Более 500 часов под аппаратом ИВЛ: украинец рассказал о своей борьбе с коронавирусом

Он рассказал, что борьба была ожесточенной, ведь, кроме страшного диагноза, имел еще немало сопутствующих болезней.

Несмотря на неутешительную статистику, часть украинцев сих пор считает COVID-19 чем-то надуманным. Наши журналисты пообщались с человеком, которого врачи спасли от болезни.

Василий Шкварилюк вспоминает свои первые дни болезни. Мужчина обратился в больницу с высокой температурой 24 марта. Тогда он еще не подозревал, что вскоре ему диагностируют коронавирус. Об этом сообщает 24 канал.

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"Это нельзя передать. Не боли были, а мучение. Мучило меня, мучило, врачи помогали, присоединили к аппарату ИВЛ. Я был 535 часов под аппаратом. Аппетита не было, есть не мог, обоняния не было, слабость, не хватало кислорода", – рассказал Василий Шкварилюк.

Он рассказал, что борьба была ожесточенной, ведь, кроме страшного диагноза, имел еще и немало сопутствующих недугов. Гипертоническая болезнь, одна почка, лишний вес и возраст 69 лет. Врачи сказали сразу: хочешь жить – помогай нам.

"Меня ставили лицом вниз, лежал по 4-5 часов, дышал апартом, чтобы та мокрота пошла из легких. Я дул шарики, пускал пузыри трубочкой в ​​воду, лекарства все принимал. Все слушал их", – вспомнил Василий Шкварилюк.

COVID-19 практически на 2 месяца приковал мужчину к кровати. Уже сейчас, когда смертоносная болезнь отступила, о кошмарных сновидениях и мыслях вспоминает неохотно. С того света, говорит Василий, его вытащили вера и врачи. Очень хотел жить. Сейчас, шутит мужчина, чувствует себя будто заново родился.

"Я себя очень хорошо чувствую, последствий никаких нет. Я могу идти 200-300 метров, подниматься на 3 этаж, слава Богу, все хорошо", – заверил Василий Шкварилюк.

О болезни сейчас напоминает разве что след на шее от аппарата ИВЛ. И хотя Василий поборол недуг, говорит, пока болезнь бурлит, четко придерживается всех карантинных норм.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 23 июля в Украине зарегистрировано 61 тыс. 851 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 тыс. 551 летальный, 34 тыс. пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 856 новых случаев заболевания.

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