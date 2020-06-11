По словам министра здравоохранения Максима Степанова, пока этот метод лечения еще не прошел клинические испытания.

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему Минздрав не дает разрешения на лечение COVID-19 методом переливания плазмы уже переболевших людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

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"Для того, чтобы ввести разрешение на тот или иной способ лечения, у нас должны пройти клинические испытания и соответствующие исследования, чтобы мы могли внести это в стандарт лечения, который у нас принят", - пояснил он.

По словам министра, сейчас в Украине такие исследования проводятся, а этой проблематикой занимаются ведущие украинские институты и специалисты.

"Когда будет соответствующее заключение наших специалистов, в том числе на основе мировых исследований, тогда мы сможем говорить, что можем использовать такой метод лечения", - отметил Степанов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9.00 11 июня в Украине уже зарегистрировано 29 тыс. 070 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 854 летальные, 13 тыс. 141 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 689 новых случаев.

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