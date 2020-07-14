Индия передала Украине 50 тысяч доз препарата для лечения больных COVID-19
Украина получила от Республики Индия партию антивирусных препаратов OMVIR, которые используются для лечения пациентов с COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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«Вчера Индия передала в Украине 50 тыс. доз OMVIR», - сказал он.
По словам Степанова, действующее вещество OMVIR - Oseltamivir Phosphate, и этот медпрепарат включен в украинский протокол лечения от коронавирусной болезни.
Министр добавил, что этой партии хватит для того, чтобы пролечить около 5 тыс. пациентов.
Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 54 тыс. 771 случай COVID-19, за прошедшие сутки - 638 новых. После перенесенной коронавирусной инфекции выздоровели 27 тыс. 154 человека, зарегистрировано 1 тыс. 412 летальных случаев.
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