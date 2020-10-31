Врач считает, что для преодоления пандемии в Украине делается недостаточно, а чиновники и медики должны разработать "рабочие действенные правила игры".

Харьковская область - одна из лидеров по количеству инфицирования коронавирусом. Из-за большого наплыва больных медики Харькова работают в напряженном режиме.

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Известный врач-педиатр, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков считает, что система лечения больных на коронавирус требует изменения, медицину нужно обеспечивать, в том числе и интеллектуально, а многих пациентов можно было бы лечить дома. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Пеньков считает, что для преодоления пандемии в стране делается недостаточно, а чиновники и медики должны разработать "рабочие действующие правила игры".

"Давайте возьмем наш Харьков. Сколько раз собирались врачи поликлиник, стационаров больниц хотя бы на какую-то локальную конференцию и обсуждали, что вообще происходит в городе? Какой контингент больных, кто чем лечит, на что есть ответ, на что его нет? Хоть одна конференция в каком городе Украины проходила, чтобы врачи обсудили? Я не слышал. Каждый сам по себе. Где запрос от нашей власти, чтобы мы все сели в тесном кругу и поговорили о наших недостатках? Вот это и это у нас хорошо, вот это — нет. Слава Богу, кислород подтянули, по сравнению с тем, что было в марте. Но есть же масса вещей, которые не работают. Никому не интересно", — говорит Андрей Пеньков.

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Врач считает, где именно лечить не так важно, главное правильно проводить лечение.

"Можно и на улице лечение проводить, лишь бы грамотно. Мы видим и понимаем, в каком состоянии находится медицина. 30 лет по остаточному принципу. Мы должны признать, что у нас с медициной беда. Надо медицину приводить в норму. Не только в вопросе зарплат, но и интеллектуального обеспечения, вопросов образования, вопросов протоколов работы для всех", — говорит медик.

Пеньков говорит, что количество койкомест - это абсолютно не критерий готовности системы.

"На самом деле количество койкомест — это абсолютно не критерий готовности системы. Китай — страна контрастов. Готовность системы — это когда в Китае тысячи зараженных, а они мобилизовались, построили госпитали, развернули койки в приспособленных помещениях. В них количество менеджеров за несколько дней увеличилось в 4 раза. Не врачей, а управленцев, так как нужно было заниматься менеджментом. Они дали полномочия всем, кому только можно и решали все вопросы оперативно, чтобы справиться с этой всей ситуацией. В том числе, организовывали места, где были интенсивные пациенты и кислород. У нас открыли койки, а там кислорода нет. Мы положили туда человека, который и дома может лечиться. А кислородом, как мне сказали, и с сатурацией 88 могут не забрать, потому что нет мест, и кому эти койки нужны, если кислорода нет", — говорит врач.

Врач Пеньков сам успел переболеть COVID-19. Болезнь он преодолевал дома, сам назначал себе лечение, сам делал себе уколы.

"У меня есть кислородный концентратор, который я купил в марте, мне показалось, что он сможет понадобиться. Я 4-й или 5-й человек, которому этот концентратор помог справиться с COVID-19, и лечиться в домашних условиях. Это хорошо, что повезло, и более 10 литров кислорода в минуту, которые выдает этот концентратор, никому из пациентов не нужно было. Таких пациентов много, кому достаточно 2-3 дня подышать кислородом на фоне общего лечения и можно совершенно не занимать чье-то место в больнице, где есть высокопотоковая кислородная терапия. Нужно делать сортировки и понимать, какие пациенты нуждаются в госпитализации, а какие нет, если дома, то как лечить дома. Эту практику с немедленным КТ исследованием и назначением антибиотиков после ПЦР-тестов и КТ, если мы в течение месяца не преодолеем в стране, то можно считать, что мы на уровне аборигенов Амазонки. Пора бы уже проснуться, это — абсолютно неправильный подход. Антикоагулянты, гормоны, антибиотик — я справлялся дома. Если бы я и моя родня не медики, то кто бы мне, например, делал бы назначения. Все это надо было бы через поликлинику продумывать на уровне доступа, чтобы больные не ходили и не распространяли вирус в лабораториях, в КТ, в больницах, в поликлиниках", — считает Андрей Пеньков.

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Автор: УНИАН