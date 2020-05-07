Полезен ли кунжут: как употреблять популярный продукт без вреда для здоровья

Кунжут содержит растительный белок и множество ценных для организма минералов, но при этом очень калорийный.

Человечество выращивает кунжут много веков подряд. Согласно распространенным легендам, пироги с семенами кунжута пекли еще в древнем Вавилоне, а египетские жрецы использовали масло кунжута для врачевания.

Читайте такжеКак приготовить настоящий бограч: рецепт на любой вкус

Это растение издревле является важным элементом восточной кухни и культуры в целом. Достаточно сказать, что волшебное слово «Сезам» в восточных сказках – это одно из названий кунжута.

На дворе уже ХХI век, но кунжут по-прежнему занимает важное место на кухнях по всему миру. Кулинары ценят его пряный аромат и диетические свойства. В чем же заключается уникальность этого растения?

Как растет кунжут

Фермеры хорошо знают, что кунжут – это травянистое растение с высоким и ветвистым стеблем. Цветы кунжута цветут всего один день, их окраска может быть белой, сиреневой или розовой. Сразу после увядания цветов у кунжута начинает формироваться стручок, в котором и созревают ценные семена.

Кунжут – гость с юга, и любит обилие тепла и солнечного света. Выращивают его в основном в странах с тропическим и субтропическим клматом. Растение может освоиться и в более северных широтах, но в целом этот процесс потребует от фермера массы усилий и создания специальных условий.

Сеять кунжут желательно поздней весной, когда почва хорошо прогреется. Наиболее оптимальная для него температура – около + 27 градусов по Цельсию.

Черный кунжут

Исторически особой популярностью пользуется черный кунжут, который фактически представляет собой неочищенные семена сезама. В средние века он считался особо ценной специей, а алхимики даже приписывали ему мистические свойства.

Сегодня черный кунжут можно недорого купить в любом супермаркете. Его активно используют в кулинарии, медицине и косметологии, ведь семена этого растения богаты клетчаткой и микроэлементами. Масло кунжута, к примеру, используетя в косметологических масках.

Чем полезен кунжут

Сегодня ученым известно, что кунжут содержит растительный белок и множество ценных для организма минералов – цинк, селен, магний, калий, кальций, фосфор и железо. Кроме того, он может послужить источником витаминов группы В и С.

Черный кунжут, кроме того, благодаря неочищенности содержит пищевые волокна, которые благотворно влияют на пищеварение и микрофлору кишечника.

Регулярное употребление кунжута укрепляет нервную и сердечно-сосудистую системы. Кроме того, кунжут улучшает состояние кожи, волос и ногтей, за что его особенно ценят все, кто следит за своей внешностью.

Кунжут - польза и вред

Положительное влияние кунжута на организм доказано медициной, однако в ряде случаев он может и навредить.

Богатство семян минералами может сыграть злую шутку с людьми, которые страдают от камней в почках и мочевом пузыре. Противопоказаниями у употреблению кунжута также являются нарушения минерального обмена, гиперкальцемия и индивидуальная непереносимость продукта.

Кроме того, важно помнить, что кунжут – калорийный продукт, ведь почти 50% его состава – растительные жиры. 100 г семен содержат около 550 ккал, так что как продукт для похудения кунжут не эффективен. Его с особой осторожностью следует употреблять тем, кто стремится избавиться от лишних килограммов.

Диетологи рекомендуют знать меру в употреблении кунжута, и не употреблять более 40 г в день. Масло кунжута можно использовать как добавку для блюд и салатов, хотя с точки зрения питания организма оно менее ценно, чем семена.

В наших краях кунжут активно применяется в не самой здоровой пище - как приправа для выпечки, а также при производстве восточных сладостей.