В оккупированном Крыму выявлено 278 случаев COVID-19, из которых 110 - в Севастополе

На полуострове за минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 4 - в оккупированном Севастополе.

В оккупированном Крыму зафиксировали 278 случаев COVID-19, из которых 110 - в Севастополе.

Как сообщается на странице в Facebook Крымской правозащитной группы, об этом стало известно во время заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

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Так, в Крыму за минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 4 - в оккупированном Севастополе.

Как сообщила руководитель "регионального управления Роспотребнадзора" Наталья Пеньковская, все выявленные зараженные за сутки – из известных очагов.

Всего на территории полуострова подтверждено 278 случаев заболевания, из которых 110 - в оккупированном Севастополе.

Правозащитники в очередной раз отмечают, что уровень диагностирования COVID-19 в Крыму и Севастополе остается низким, поэтому, по их мнению, официальные данные о количестве случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не соответствуют действительности.

Как сообщал УНИАН, количество киевлян, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом увеличилось на 24 человека. Среди них – 5 медиков. Один случай – увы, летальный.