"Кроме прекрасных медиков ничего нет": Зеленский оценил состояние украинской медицины

По словам президента, эпидемия коронавируса продемонстрировала, в каком состоянии находится украинская медицина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после завершения эпидемии COVID-19 необходимо менять подход к реформированию системы здравоохранения.

Об этом он сообщил в фильме «Год Президента Зеленского», который транслировался в эфире ведущих украинских телеканалов.

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«Сейчас много вопросов к медицинской реформе. Мое впечатление - особенно коронавирус сейчас показал, что это за медицинская реформа: больницы не готовы, количества коек для инфекционных больных недостаточно для такого вызова, заработная плата очень маленькая, инфраструктуры медицинской нет», - заявил Зеленский.

Президент отметил, что ему докладывали о наличии в Украине на складах миллионных запасов медицинских масок, трех тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, десятках лабораторий для тестирования на коронавирус.

«Я вам скажу, в начале эпидемии у нас было пять неработающих лабораторий, сейчас - 35 работающих, у нас работающих ИВЛ не было даже тысячи на страну, где 40 млн населения, были просроченные маски. Такой позор это все. Когда мы большими буквами на каждом плакате пишем - «Вторая очередь медицинской реформы», то мы видим сейчас, что после коронавируса нужно полностью изменить подход. Мы только сейчас понимаем, что мы увидели и что у нас есть. Честно говоря - у нас, кроме прекрасных медиков, ничего другого нет - вот и вся медицинская реформа», - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, сейчас налажены поставки средств индивидуальной защиты и запускают в работу украинского производителя ИВЛ.

«Есть грузы со средствами лечения и защиты. Более 20 самолетов мы уже отправили и приняли. И сейчас запускаем отечественного производителя ИВЛ», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 22 апреля зафиксировано 6 тыс. 592 случая коронавирусной болезни COVID-19.