По словам главы Госпотребслужбы в Киеве, сегодня показатели заболеваемости в столице высокие, но не так критичные.

В ближайшее время заболеваемость коронавирусом в столице будет только расти, т.к. она вязана с ситуацией в целом по стране.

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Об этом рассказал глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает РБК-Украина.

"Дальше будет еще больше. Цифры зависят от организационных мер. Сегодня мы должны смотреть не на выявленные и лабораторно подтвержденные случаи, а на цифру случаев средней тяжести и количество тяжелых случаев. Сегодня эти показатели высокие, но не так критичны, как можно говорить", - отметил Рубан.

Коронавирус в Украине и Киеве: последние данные

По состоянию на 4 ноября в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству случаев коронавируса - за сутки подтвердили 9 542 заражений. Это впервые, когда в стране за сутки зафиксировали более 9 тыс. новых случаев COVID-19. Предыдущим антирекордом было 8 899 случаев заражения на сутки.

В Киеве за сутки выявили 856 новых больных COVID-19, 17 человек умерли. От коронавируса в столице умерли с начала эпидемии 816 человек. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 40 390.

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Автор: УНИАН