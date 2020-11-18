Карантинные ограничения помогут Украине легче пережить зимний период. Но пандемия коронавируса сделает зиму для страны очень тяжелой.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Reuters.
Он отметил, что текущие ограничения, введенные правительством, позволят хотя бы оставить прирост случаев заражения коронавирусом на текущем уровне и избежать его роста.
"Эти меры помогут Украине пережить тяжелый период, самую тяжелую зиму. Этот период, на мой взгляд, будет очень строгим с точки зрения заболеваемости и количества тяжелобольных", - сказал Степанов.
Министр также отметил "волнующую" тенденцию увеличения заболеваемости COVID-19 среди людей моложе 40 лет.
Как сообщал УНИАН, в Украине за все время пандемии зарегистрировано 570153 случая COVID-19, выздоровели 25979 человек, умерли 10112. За прошедшие сутки зафиксировано 12496 новых случаев COVID-19.
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