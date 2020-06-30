Надо готовиться ко второй волне эпидемии COVID-19 в Украине - Зеленский

Президент надеется, что нашей стране удастся избежать наихудшего сценария.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно готовиться ко второй волне эпидемии COVID-19 из-за стремительной динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.

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В частности, как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, по количеству больных коронавирусом десятый день «лидирует» Львовская область. За последние сутки там обнаружили 143 новых случая, три человека погибли.

«На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему», - сказал Зеленский.

Согласно сообщению Офиса президента, правительство готовит больници ко второй волне эпидемии. Сейчас имеются койки для почти 30 тысяч больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

В Кабмине также отметили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 июня в Украине подтверждено 44 тыс. 334 случая COVID-19, за сутки - 706 новых. Вчера были госпитализированы 192 человека, умерли 12 человек, выздоровели 88 пациентов.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине в конце июня количество госпитализированных больных с COVID-19, по сравнению с концом мая, выросло почти вдвое.

Глава Минздрава отметил, что по состоянию на 30 июня количество активных больных с COVID-19 в Украине на 100 тыс. населения достигло 57.

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