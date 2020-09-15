Украина готова к массовому производству вакцины, когда она будет создана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что вакцина от COVID-19 появится в 2021 году.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента об этом он заявил во время переговоров с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в рамках официального визита в Вену.

Собеседники обсудили меры, принимаемые обоими государства для сдерживания пандемии COVID-19 и преодоления ее негативных последствий. Подчеркнута важность координации международных усилий по медицинской и социальной защите граждан.

«Мы готовы к массовому производству вакцины, когда она будет создана. Мы все время предлагаем для этого наши мощности. В Украине с этим предложением выступили два частных предприятия. Очень надеемся, что вакцина будет уже в 2021 году», - сказал Зеленский.

Вакцина от коронавируса: последние данные

По данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцины от COVID-19.

4 августа главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в рамках сотрудничества с COVAX Украина может получить около 8 млн доз вакцины для прививки около 20% населения.

Лечение коронавируса в Украине: что известно

Директор Департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Татьяна Бойко отмечает, что лечение пациентов с COVID-19 в стационарных условиях является бесплатным.

Несмотря на состояние отечественной медицины, наши медики смогли подготовиться к лечению COVID-19 даже лучше европейских коллег. Такое заявление сделал руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак. По мнению Постернака, хотя коронавирус остается одной из главных тем в Украине и мире, и многие обвиняют власть, как местную, так и центральную, существуют и положительные моменты. Как довод компетентности украинских медиков, политтехнолог сравнивает статистические данные летальных исходов в Украине и в мире.

Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм действий для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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Автор: Константин Гончаров