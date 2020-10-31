Наихудшая ситуация с больничными койками в Одесской (87,4%), Житомирской (85,9%) и Полтавской (85,4%) областях.

По состоянию на 31 октября в Украине больничные койки заняты уже на 67,2%. Ни в одной области этот показатель не составляет ниже 50%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Читайте такжеРешение о перепрофилировании медучреждений под оказание помощи больным COVID-19 принимают на местах - Ляшко

Наихудшая ситуация с больничными койками в Одесской (87,4%), Житомирской (85,9%) и Полтавской (85,4%) областях.

При этом нет ни одного региона, где бы больничные койки были заполнены менее чем на 50%. Наилучшая ситуация в Тернопольской области (54,9%).

Кроме того, во всех регионах превышен показатель заболеваемости на COVID-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 246,4 при норме 40. Наихудшая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 467,7.

По данным ведомства, в Киеве загруженность коек в больницах составляет 69,3%, заболеваемость - 254,3.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН