По состоянию на 31 октября в Украине больничные койки заняты уже на 67,2%. Ни в одной области этот показатель не составляет ниже 50%.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
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Наихудшая ситуация с больничными койками в Одесской (87,4%), Житомирской (85,9%) и Полтавской (85,4%) областях.
При этом нет ни одного региона, где бы больничные койки были заполнены менее чем на 50%. Наилучшая ситуация в Тернопольской области (54,9%).
Кроме того, во всех регионах превышен показатель заболеваемости на COVID-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 246,4 при норме 40. Наихудшая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 467,7.
По данным ведомства, в Киеве загруженность коек в больницах составляет 69,3%, заболеваемость - 254,3.
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