Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Днепровском районе столицы.

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 428 киевлян, пятеро заболевших умерли. Это новый антирекорд, ведь вчера COVID-19 зафиксировали у 404 жителей столицы.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"За прошедшие сутки вирус выявили у 428 человек. 5 заболевших скончались. В целом коронавирус унес жизни 266 киевлян", - отметил он.

По словам Кличко, за минувшие сутки в столице COVID-19 заболели 223 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и 9 девочек в возрасте от 4 до 14 лет, а также 186 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет и 10 мальчиков в возрасте от 4 до 16 лет.

Кроме того, за последние сутки коронавирусом заболели 12 медиков.

"Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 65 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - добавил мэр.

За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 97 киевлян, а всего коронавирус преодолели 5 тыс. 267 жителей столицы.

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В каком из районов Киева обнаружили больше всего больных

Больше всего случаев заболевания за сутки выявили в Днепровском - 65, Дарницком - 64 и Деснянском районах столицы - 59 случаев.

По словам Кличко, сейчас в столице уже 16 тыс. 951 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Коронавирус в Украине: свежие данные

По данным Минздрава, с начала пандемии по состоянию на утро 12 сентября COVID-19 в Украине заболели уже 151 тыс. 859 человек, из них 9 тыс. 815 детей и 12 тыс. 783 медработника, выздоровели 68 тыс. 346, умерли 3 тыс. 148 человек.

За прошедшие сутки зафиксировано 3 тыс. 103 новых случая заболевания.

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Автор: Антонина Доломанжи