Вспышку COVID-19 зафиксировали в психоневрологическом интернате на Киевщине

За сутки в Украине выявили 664 новых случая коронавирусной болезни.

В психоневрологическом интернате, который находится в городе Бородянка Киевской области, произошла вспышка коронавируса.

Читайте такжеВ Минздраве назвали регионы с наибольшим количеством подтвержденных случаев COVID-19 за суткиОб этом сообщил председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин во время брифинга 1 июля.

По его словам, там COVID-19 подтвердился у пяти сотрудников и троих пациентов.

«Очередная вспышка коронавируса зафиксирована в Бородянском психоневрологическом интернате с гериатрическим отделением. Во время ПЦР-тестирования 29 июня у жителей и работников заведения выявлено пять инфицированных сотрудников и трое подопечных», – заявил он.

По его словам, все они пребывают в удовлетворительном состоянии, без явных клинических проявлений.

Ранее УНИАН писал, что за сутки в Украине зафиксировали 664 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

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