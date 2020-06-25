ВОЗ о рисках для Украины от "антирекордов": система здравоохранения окажется на грани

25 июня в Украине был установлен новый антирекорд - за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 994 человек.

Всемирная организация здравоохранения рассказала о рисках для стран Европы, в частности Украины, из-за стремительного роста числа больных COVID-19.

Об этом сообщает BBC News.

По словам директора европейского отделения ВОЗ Ганса Анри Клюге, сейчас 30 стран Европы оказались перед новой угрозой в связи с увеличением случаев новых инфицированных за последние несколько недель.

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«В 11 из них быстрая передача привела к значительному росту, которое, если его не остановить, поставит систему здравоохранения на грань», – сказал Клюге.

Позже он уточнил, что речь про Армению, Швецию, Украину, Молдавию, Северную Македонию, Азербайджан, Казахстан, Албанию, Боснию и Герцеговину, Кыргызстан и Косово.

В то же время Польша, Германия, Испания и Израиль отреагировали на опасные вспышки быстро, срочно усилив карантин.

Несмотря на пессимистичные прогнозы, в ВОЗ все же надеются, что в течение лета ситуация с новыми больными несколько стабилизируется. В то же время осенью вирус может вспыхнуть с новой силой вместе с сезонными инфекциями.

Как сообщал УНИАН, в Украине разворачивают больнице второй волны для приема больных коронавирусом.

25 июня в Украине был установлен новый антирекорд - за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 994 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 349 пациентов выздоровели.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 40 008 человек, из них 17 758 выздоровели, летальных исходов - 1067.

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