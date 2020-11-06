Коронавирусная болезнь COVID-19 уже длительное время свирепствует по миру. Новый вирус может вызывать ряд осложнений, среди которых – тяжелая пневмония (воспаление легких). Легкие являются тем органом, который едва ли не больше всего поражается от этого заболевания.
Пневмония – что это за болезнь
Читайте такжеКоронавирус: основные симптомы и признаки болезни COVID-19Пневмония, или воспаление легких –форма острой респираторной инфекции, поражающая прежде всего альвеолы (микропузырьки, которые являются основным функциональным элементом легких).
У здорового человека альвеолы наполнены воздухом. Во время пневмонии у них накапливаются гной и жидкость, затрудняющие газообмен и обуславливающие боль во время дыхания. Такой больной нуждается в скорейшей диагностике и стационарном лечении в специализированных медицинских учреждениях.
Вызывать пневмонию могут вирусы, бактерии и грибки.
Симптомы пневмонии
Симптомы вирусной и бактериальной пневмонии в целом схожи. Однако в случае с вирусной пневмонией признаки заболевания могут быть более разнообразными. В случае появления каких-либо из нижеуказанных симптомов следует сразу обратиться к врачу.
Самые частые симптомы пневмонии:
- повышение температуры тела (38-39 °C, реже – 37,2-37,4 °C)
- лихорадка
- кашель с выделением слизисто-гнойной (зеленой) или даже гнойной мокроты, иногда может быть "сухое" покашливание
- ощущение нехватки воздуха, снижение аппетита
- усталость, сонливость, потливость
- одышка вследствие физической нагрузки, иногда боль за грудиной
- втяжение грудной клетки во время вдоха западает ее нижняя часть (у здорового человека грудная клетка расширяется во время вдыхания)
- свистящие хрипы во время дыхания (чаще вирусных инфекций).
Иногда больным грудным детям трудно пить или глотать пищу, у них падает температура тела, появляются судороги, возможно даже потери сознания.
Во время пневмонии часто выслушивают хрипы в легких, но это удается не всегда. Диагностируют болезнь с помощью рентгена и компьютерной томографии, пульсоксиметрии, анализа крови и мокроты.
Воспаление легких при COVID-19
Причиной воспаления легких в случае с COVID-19 является коронавирус SARS-CoV-2.
Коронавирусная пневмония, по данным Всемирной организации здравоохранения, обычно поражает легкие в трех фазах: репликация (размножение) вируса, иммунная гиперреактивность, разрушение легких.
В первые дни инфекции новый коронавирус быстро проникает в клетки легких человека.
Нетяжелая пневмония
Пациенты с нетяжелой формой пневмонии обычно не имеют признаков дыхательной недостаточности. Кашель может быть с мокротой, могут выслушиваются влажные хрипы. Во время компьютерной томографии выявляется очаги воспаления в легких, как правило, мелких по размеру.
Тяжелая пневмония
Читайте такжеКак защититься от коронавируса: основные правила и рекомендацииПри тяжелой пневмонии у подростков или взрослых наблюдается лихорадка либо подозрение на респираторную инфекцию, плюс частота дыхания около 30 вдохов/мин., выраженная дыхательная недостаточность.
У ребенка с кашлем или затруднением дыхания может быть также одно из следующего: центральный цианоз (появление синюшного оттенка кожных покровов и слизистых оболочек); хрипы, напряжение грудной клетки; отказ от грудного кормления и питья, вялость или потеря сознания, судороги; участие вспомогательных мышц в дыхании, частое дыхание.
Самых тяжелых пациентов с коронавирусной пневмонией подключают к аппаратам искусственного дыхания, однако не все могут вернуться потом к самостоятельному дыханию из-за поражения не только легких, а также и мозга.
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