Местная власть Львова заявляет, что заболеваемость COVID-19 идет на спад

Во Львове будут проверять на готовность к открытию кинотеатры, театры, концертные площадки, детские сады и тому подобное.

Сегодня, 7 июля, городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что заболеваемость на коронавирус идет на спад. Следовательно, в городе готовятся к открытию кинотеатров, детсадов, спортивных клубов.

Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Минздраве назвали регионы, где вчера было обнаружено наибольшее число больных COVID-19

"Только что провели городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям. По данным эпидемиологов рост заболевания COVID-19 идет на спад. Если ситуация будет улучшаться, то мы сможем ослабить карантинные ограничения", – отметил Андрей Садовый.

Также он добавил, что комиссия приняла решение в течение недели проверить на готовность к открытию кинотеатры, театры, концертные площадки, детские сады и спортивные школы. Также это касается организации и проведения мероприятий с соблюдением дистанции 1 человек на 5 м2.

"Конечно работать они смогут только с соблюдением всех карантинных требований. Физическая дистанция и средства защиты остаются в приоритете для каждого", – сообщил мэр города.

Как уже сообщалось, коронавирусная инфекция то спадает, то опять активизируется в Львовской области. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердили еще в 144 жителей региона, тогда как вчера эта цифра составила 104.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram