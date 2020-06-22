Во Львовской области за сутки подтвердили две сотни заражений коронавирусом

Более сотни жителей региона умерли от коронавирусной болезни.

Во Львовской области в течение прошедших суток подтвердили две сотни случаев коронавирусной болезни.

Как сообщает пресс-служба горсовета Львова, об этом заявила заместитель мэра, руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Слична.

По ее словам, всего в регионе в настоящее время подтверждено 3980 случаев, из них 114 - летальные. 674 жителям Львовщины удалось выздороветь.

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"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5732 человека, госпитализированы - 973, на амбулаторном лечении - 4759 человек, выписаны - 767 человек. Сейчас в больнице находится 205 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратные ИВЛ - 1 человек", - говорится в сообщении.

За сутки 21 июня в области лабораторные центры провели 736 ПЦР-тестов, из которых 200 оказались положительными. "Среди них с новых проб ПЦР-тестов сделано 468, из них 129 - положительные. Среди них - 100 жители Львова. В целом в работу взяли 400 проб, следовательно, остаток в холодильнике - 430", - рассказали в мэрии Львова.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине подтвержден 681 новый случай COVID-19.

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