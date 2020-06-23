Антирекорд: во Львовской области за сутки подтвердили 240 случаев коронавируса

Общее количество больных COVID-19 в регионе превышает отметку в 4,2 тысячи.

Во Львовской области за сутки подтвердили 240 случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Львова.

По словам заместителя мэра Львова, руководителя городского штаба по противодействию коронавирусу Галины Сличной, общее количество подтвержденных случаев в регионе выросло до 4220, 117 из них - летальные. 696 львовян побороли инфекцию.

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"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 5766 человек, госпитализированы - 981, на амбулаторном лечении - 4785 человек, выписаны - 788 человек. Сейчас в больнице находится 192 человека, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека. По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1146 ПЦР-тестов, из которых 240 - позитивные, из которых 155 — это из новых проб, львовян - 74 человека. Всего из новых проб ПЦР-тестов за сутки было сделано 549. Вчера в работу взяли 464 пробы, остаток в холодильнике - 500 проб", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в целом за прошедшие сутки в Украине подтвердили 833 случая коронавирусной болезни.

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