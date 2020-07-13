Во Львовском лабцентре произошла вспышка СOVID-19, шестеро сотрудников госпитализированы

В учреждении заверили, что больные работники не имели отношения ни к отбору проб, ни к проведению ПЦР-исследований.

Во Львовском областном лабораторном центре Минздрава произошла вспышка коронавирусной инфекции. Сейчас шестеро работников госпитализированы, еще пятеро – на самоизоляции.

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Об этом сообщает ZAXID.NET, со ссылкой на главного эпидемиолога Львовщины Наталью Тимко. По ее словам, состояние госпитализированных работников лаборатории – средней тяжести.

Заместитель директора Лабцентра Олег Когут заверил, что работники, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, не имели отношения ни к отбору проб, ни к проведению ПЦР-исследований.

«Среди тех, кто попал в больницу, к счастью, тяжелых больных нет. Их состояние средней тяжести. Есть и работники, у которых обнаружили коронавирус, но у них нет никаких симптомов. Таких, если не ошибаюсь, пятеро. Они находятся в самоизоляции. Сегодня снова сдавали биоматериал на ПЦР-исследования. Ждем результатов», – отметил он.

Как сообщалось, в Украине на 13 июля количество инфицированных коронавирусом поднялось до 54 133 человек. Количество случаев COVID-19 за последние сутки возросло на 612 человек. За сутки зафиксировано 15 летальных случаев, 385 пациентов выздоровели.

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