На Львовщине за сутки зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусом: власть озвучила причины

В области за сутки выявили почти сотню больных COVID-19.

Во Львовской области за минувшие сутки зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом - 96 положительных результатов ПЦР-тестов.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Он уточнил, что за последние сутки лаборатории сделали 500 тестов на COVID-19.

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"Объяснение такого количества (больных - УНИАН) простое: больше тестов - больше больных", - отметил мэр.

"Количественно это рекорд для Львовской области. Но это также и наибольшее количество сделанных исследований. В соотношении больных 19%, то есть не больше определенной нормы. Также добавилась к сегодняшнему результату вспышка заболевания в ФК "Карпаты", - добавил он.

Садовый также констатировал, что количество людей на улицах Львова возросло. "Там больше нет карантина. Если люди не могут придерживаться правил, то прогнозируемо, что количество больных увеличится", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки коронавирусом инфицировалось почти полтысячи человек.

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