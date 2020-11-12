За жизнь медиков три недели боролись их коллеги.

Во Львовской области от коронавируса умерли двое врачей Сокальской районной больницы - супруги Анна и Богдан Городенчук.

Об этом сообщил в Facebook главный врач медучреждения Роман Швед.

"До самого своего конца они помогали больным, боролись за каждую жизнь! Вчера остановилось сердце Богдана Ярославовича, сегодня Анны Николаевны... Поверить невозможно... Светлая и вечная память!", - написал он сегодня ночью.

По информации местной радиостанции Анна Богдановна работала заведующим гинекологического отделения, а ее муж Богдан Ярославович – заведующим лаборатории.

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"За здоровье супругов медиков Городенчуков более 3 недель боролись львовские врачи. Их дочь врач-неонатолог Марта Тот после выхода еженедельника поблагодарила за помощь: "Я получила много звонков... Надеялась на поддержку моих родных, знакомых, коллег. А получила поддержку еще и от моих пациентов. Звонят, переводят деньги на лечение люди, которых я не знаю. Для нас очень важна поддержка каждого", - сообщает "Нео Радіо Червоноград".

Коронавирус в Украине и на Львовщине: статистика

В Украине за минувшие сутки подтвердили 11 057 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились уже более 500 тысяч человек.

Во Львовской области за вчера количество больных коронавирусом увеличилось еще на 547 человек. Всего в регионе подтверждено 35 535 случаев, 23 177 человек выздоровели, 1023 - умерли.

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Автор: Юрий Годован