После подтверждения заболевания Ганущин ушел на самоизоляцию.

Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин заболел коронавирусом.

Об этом чиновник рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, в пятницу он почувствовал ухудшение самочувствия, после чего решил сдать ПЦР-тест на коронавирус.

"Результат развеял мои надежды - "РНК вируса SARS-CoV2 обнаружен". Далее действовал по протоколу - семейный врач, антибиотики и самоизоляция. Предупредил всех с кем контактировал последние несколько дней. Очень рассчитываю, что вас вирус пройдет в стороне", - написал Ганущин.

Чиновник отметил, что его образ жизни предполагает постоянное общение с людьми, поэтому к такому ходу событий он был готов.

"Сейчас чувствую себя как при легкой простуде, которая сильно утомляет, как 10 км трусцой или с рюкзаком в горах", - рассказал председатель Львовского облсовета.

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Автор: Юрий Годован