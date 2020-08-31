Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин заболел коронавирусом.
Об этом чиновник рассказал на своей странице в Facebook.
По его словам, в пятницу он почувствовал ухудшение самочувствия, после чего решил сдать ПЦР-тест на коронавирус.
"Результат развеял мои надежды - "РНК вируса SARS-CoV2 обнаружен". Далее действовал по протоколу - семейный врач, антибиотики и самоизоляция. Предупредил всех с кем контактировал последние несколько дней. Очень рассчитываю, что вас вирус пройдет в стороне", - написал Ганущин.
Чиновник отметил, что его образ жизни предполагает постоянное общение с людьми, поэтому к такому ходу событий он был готов.
"Сейчас чувствую себя как при легкой простуде, которая сильно утомляет, как 10 км трусцой или с рюкзаком в горах", - рассказал председатель Львовского облсовета.
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