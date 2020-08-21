Во Львовском горсовете зафиксировали масштабную вспышку коронавируса
У более 20 чиновников руководящего состава Львовского городского совета и у одного депутата подтвердили COVID-19.
Об этом в Facebook сообщил председатель фракции «Европейская солидарность» во Львовском горсовете Петр Адамик.
«В связи с переносом сессии Львовского горсовета я обратился к нескольким заместителям городского головы, а также секретаря горсовета и получил подтверждение, что по состоянию на 21 августа лишь подтвержденных случаев COVID-19 было обнаружено у более чем 20 чиновников руководящего состава Львовского горсовета. Среди депутатов Львовского горсовета коронавирус подтвержден только у одного», - заявил он.
По его информации, инфицированными оказались два заместителя городского головы, представители секретариата городского совета, руководители департаментов и управлений, их заместители.
«Все они сделали ПЦР-тесты и получили положительный результат», - отметил Адамик.
Коронавирус во Львовской мэрии
- 21 августа должно было состояться очередное пленарное заседание сессии Львовского городского совета.
- 20 августа на коллегии было принято совместное решение о переносе сессии.
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