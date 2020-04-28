Мэр Львова Садовый сделал тест на коронавирус и остался на самоизоляции

У Андрея Садового поднялась температура, в связи с этим он сделал ПЦР-анализ на коронавирус.

Городской председатель Львова Андрей Садовый в связи с плохим самочувствием сделал тест на COVID-19, после чего врачи посоветовали ему работать из дома.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Читайте такжеСтрадают миллионы людей: мэр Львова призвал возобновить работу продуктовых рынков

Как отмечается, в субботу, 25 апреля, у Андрея Садового поднялась температура, в связи с этим он сделал ПЦР-анализ на коронавирус. По предварительной информации, тест дал отрицательный результат, а самочувствие мэра нормальное. Однако, врачи порекомендовали политику несколько дней поработать из дома.

"Сегодня и вчера чувствую себя очень хорошо, температура 36,6°. А в субботу и воскресенье имел немного повышенную температуру. Поэтому я и сделал экспресс-тест, и ПЦР-тест. Слава Богу, результаты отрицательные. Но врачи посоветовали хотя бы несколько дней поработать из дома. В целом все хорошо. Я лично прошел всю процедуру, увидел, как это работает. Если есть какие-то подозрения, всем советую — лучше обратиться к семейному врачу, а не ждать, что как-то пройдет", — отметил Андрей Садовый.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 28 апреля, в Украине зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, 371 случай выявлен во Львовской области, из них 13 — летальные, 58 пациентов выздоровело.

Читайте также: