Сейчас клинические испытания проходят шесть вакцин против COVID-19 - все уже на третьей стадии.

Вакцина против коронавируса для массового использования может появиться в Украине в марте 2021 года.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Общественного вещания UA: Перший, передает НВ.

По его словам, указанный период сейчас является наиболее оптимистичным прогнозом появления вакцины от COVID-19.

"Мои оптимистичные прогнозы: для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и была доказана безопасность и эффективность", - отметил Ляшко.

Главный санврач отметил, что сейчас клинические испытания проходят шесть вакцин против COVID-19 - все уже на третьей стадии.

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Ляшко добавил, что по механизму COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам против COVID-19) Украина гарантированно сможет получить вакцины от коронавируса для 20% населения, что соответствует около 8 миллионам человек.

Вакцина от коронавируса: что сейчас известно

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Автор: Александр Топчий