Вакцина против коронавируса для массового использования может появиться в Украине в марте 2021 года.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Общественного вещания UA: Перший, передает НВ.
По его словам, указанный период сейчас является наиболее оптимистичным прогнозом появления вакцины от COVID-19.
"Мои оптимистичные прогнозы: для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и была доказана безопасность и эффективность", - отметил Ляшко.
Главный санврач отметил, что сейчас клинические испытания проходят шесть вакцин против COVID-19 - все уже на третьей стадии.
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Ляшко добавил, что по механизму COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам против COVID-19) Украина гарантированно сможет получить вакцины от коронавируса для 20% населения, что соответствует около 8 миллионам человек.
Вакцина от коронавируса: что сейчас известно
- Китай одобрил клинические испытания на людях вакцины против коронавируса, которая была произведена с использованием клеток насекомых.
- Страны Евросоюза, Великобритания, а также страны-партнеры ЕС согласовали план вакцинации от COVID-19. Согласно ему, на первом этапе прививки должны получить 40% их населения. И такие намерения отличаются от планов, которые составили в ВОЗ.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень допущенных к клиническим испытаниям разрабатываемую в Казахстане вакцину от коронавируса COVID-19. Всего в списке 33 вакцины из 19 стран мира.
- Потенциальной вакцины против коронавируса хватит на 5-10 лет, пишет Reuters.
- Далеко не все украинцы согласны вакцинироваться, чтобы защититься от коронавируса. Только 47% граждан признались, что готовы сделать соответствующую прививку, после того, как вакцину одобрит Всемирная организация здравоохранения. Еще 42% украинцев заявили, что не собираются делать прививки.
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