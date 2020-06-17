Коронавирус и жара: ученый опроверг популярный миф о COVID-19

Температура воздуха не оказывает влияния на распространение заболевания.

Жаркая погода не замедляет темпы распространения коронавируса COVID-19, вопреки распространенному мнению.

Об этом рассказал академик НАНУ, директор института биохимии им. Палладина Сергей Комисаренко в эфире канала "Украина 24".

"Как правило, такие вирусы появляются в странах, где очень теплый климат. Например, из Мексики пошел свиной грипп, Эбола пошла из Африки, коронавирус появился в Китае, а вирус MERS в Саудовской Аравии", - рассказал Комисаренко.

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По его словам, температура "практически не влияет на распространение этого вируса".

На вопрос, почему вирус COVID-19 распространяется так быстро, академик ответил:

"Он коварен, потому что распространяется от людей, которые уже инфицированы, но не имеют никаких признаков. Мы можем сами иметь вирус, не знать об этом и уже инфицировать большое количество людей".

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабмин продлил действие карантина в Украине до 31 июля.

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