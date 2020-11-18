Для того чтобы попасть к любому врачу медучреждения нужно проходить через толпу, поскольку вход в поликлинику один.

В Хортицком районе Запорожья в поликлинике №1 люди вынуждены стоять по несколько часов в очереди, чтобы попасть на первичный прием к врачу и сделать ПЦР-тест.

Об этом жители Запорожья рассказывают в соцсетях, передает ТСН.

При этом очереди по полсотни человек собираются в довольно маленьком помещении, без соблюдения дистанции.

"Это полный трэш! 60 человек в маленьком помещении с короной и без, на первичный прием и на тесты! Вот как заботятся. А они карантин вводят", - написал Сергей Божко.

Жители района жалуются, что для того, чтобы попасть к любому врачу медучреждения нужно проходить через эту толпу, поскольку вход в поликлинику один.

В комментариях в Facebook жители района жаловались на многочасовые очереди и давку:

"Да, была я там в прошлом месяце! Домой врача не вызвать, с температурой еле доползла, была в этой очереди часа два. Ужасалась от всех, чтобы не заразиться";

"В 4-й аналогично. Был сегодня. Ни обработки, ни рециркуляторов ничего";

"Как в конюшне, стены ободраны, стульев нет, люди стоят по 4 часа в очередях, с температурой! Даже, если и не был болен covid, заразишься!";

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"Какие 4 часа? Мы с мужем в очереди простояли 7 часов. В 10 пришли и в 17 я только попала к врачу. Условий никаких, холодно, пришла в поликлинику с температурой 37, а пошла 38.7, ноги замерзли так что были судороги";

"Да, еще вход центральный закрыли, и все проходят через эту толпу, и больные, и здоровые. Приходится через них пробираться к невропатологу, как по минному полю, трэш!";

"Вот вам и соблюдение противоэпидемических мер! А они малый бизнес терроризируют, проверяют!";

"Там сегодня с утра человек под 200 стояло, невозможно пройти ни на улице, ни тем более в помещении. О каком соблюдении дистанции и всех других ограничений может идти речь?";

"Я сегодня утром в 8 часов была 99 в очереди", - говорится в комментариях.

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Автор: УНИАН