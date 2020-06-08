В армии за минувшие сутки зафиксировали один случай заражения COVID-19 - командование Медицинских сил

В то же время военные медики уточнили, что за 6 июня было выявлено 7 новых случаев инфицирования, а не 6, как сообщалось ранее.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксирован один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает командование Медицинских сил, в ВСУ продолжаются плановые мероприятия по недопущению распространения острой респираторной болезни COVID-19.

"По состоянию на 10.00 8 июня в ВСУ болеет 142 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

По последним данным, всего за время пандемии выздоровели 143 человека, зафиксировано четыре летальных исхода.

Сейчас на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 618 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток, - 44 человека.

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"За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Сотрудник ВСУ Днепропетровской области находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - заявили военные медики.

При этом уточняется точное количество случаев инфицирования по 6 июня.

"По сообщению командованием Медицинских сил, по состоянию на 10:00 7 июня, учтен еще один случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавили в ведомстве.

В частности, военнослужащий Одесской области проходил дополнительное обследование и лабораторное исследование. Пациент находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

"Поэтому за 6 июня учтено не 6 случаев, а 7. Просьба учесть данную информацию", - отметили в командовании.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине за сутки выявили 463 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и 9 умерших.

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