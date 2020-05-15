В ВСУ за минувшие сутки коронавирус обнаружен еще у двоих военнослужащих

Всего в армии болеют COVID-19 46 человек, выздоровели 65 человек, двое погибли.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки коронавирус обнаружен еще у двоих военнослужащих - в Ривненской и Харьковской областях.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Читайте такжеCOVID-19 в Вооруженных силах: выздоровели уже более 60 человек

«По состоянию на 7:00 15 мая в Вооруженных силах Украины 46 человек болеют острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 65 человек, 2 летальных случая», - говорится в сообщении.

На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 266 человек. У 36 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Один из военнослужащих находится в Ривненском военном госпитале, второй в Харьковской области, лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 15 мая зарегистрировано 17 тыс. 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4 тыс. 473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новые случая.

Читайте также: