За минувшие сутки в ВСУ зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19

В общем в армии болеют COVID-19 45 человек.

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

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"По состоянию на 07:00 20 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 45 человек острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 82 человека и 2 летальных случая. За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Так, за минувшие сутки COVID-19 заболели четверо военнослужащих: трое - из Киевской области и один - из Одесской, а также один работников ВСУ из Киевской области. Все они лечатся дома под наблюдением медицинской службы и имеют удовлетворительное состояние здоровья. Симптомы заболевания у них отсутствуют.

Отмечается, что на изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 143 военнослужащих, у 39 из которых изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 20 мая в Украине зафиксировано 19230 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровело. За сутки зафиксировано 354 новых случая.

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