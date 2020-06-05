В Вооруженных силах Украины зафиксировано 142 случая COVID-19, за сутки - 14 новых

Всего за время пандемии выздоровел 131 человек, летальных исходов - 4.

В Вооруженных силах Украины зафиксировано 142 случая заболевания COVID-19, за сутки - 14 новых.

Об этом в Facebook сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания COVID-19, из которых в учреждениях здравоохранения находятся 7 человек.

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Из них в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона - 1 военнослужащий, в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона - 2 военнослужащих, а еще 4 военнослужащих находятся в лазарете медицинского пункта одной из воинских частей Винницкой области.

Состояние здоровья больных военнослужащих врачи оценивают как удовлетворительное.

Кроме того, семь человек лечатся дома под наблюдением медицинской службы, из них в Николаевской и Киевской областях - по одному военнослужащему, в Ривненской области ˗ 4 работника ВСУ и в Житомирской области - один работник ВСУ. Их состояние здоровья - удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

"По состоянию на 10:00 5 июня в Вооруженных силах Украины болеют 142 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровел 131 человек, летальных случаев - 4", - говорится в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 567 человек.

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