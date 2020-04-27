В ВСУ вчера зафиксировали 6 новых случаев коронавируса

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Читайте такжеВ Минздраве раскрыли статистику заболеваемости коронавирусом среди детей и медиков за минувшие сутки

"На 7:00 27 апреля в Вооруженных силах Украины учтено 44 больных острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая», - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 361 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция ближайшие 3 суток, - 117 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона - 2 военнослужащего,), в Харьковской области - четыре военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.