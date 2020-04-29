В ВСУ зафиксировано 52 случая заболевания COVID-19: выздоровели 20 человек, двое умерли

За минувшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Больной военнослужащий находится в Черновицком военном госпитале, состояние его здоровья удовлетворительное.

Вооруженных силах Украины зафиксировано 52 случая заболевания COVID-19, выздоровели 20 человек, умерли двое.

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Об этом сообщается на странице Командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

"На 07:00 29 апреля в Вооруженных силах Украины болеет 52 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 20 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Больной военнослужащий находится в Черновицком военном госпитале, состояние его здоровья удовлетворительное, он получает необходимое лечение.

Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 327 военнослужащих, у 54 из них изоляция заканчивается в ближайших трех суток.