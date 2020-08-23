В Украине за сутки обнаружили почти 2 тысячи случаев коронавируса
По состоянию на 9: 00 сегодня, 23 августа, в Украине коронавирус подтвердили еще 1987 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
23 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 104 958 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2271 летальный, 52 235 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 1987 новых случаев. Всего проведено 1 416 001 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровело 500 пациентов.
Больше всего подтверждений инфицирований в Винницкой области (3592 случая), Волынской (5102) и Днепропетровской (1966).
Коронавирус в Украине по регионам:
- Винницкая область-3592 случая;
- Волынская область-5102 случая;
- Днепропетровская область — 1966 случаев;
- Донецкая область-1234 случая;
- Житомирская область-2821 случай;
- Закарпатская область — 6987 случаев;
- Запорожская область — 1331 случай;
- Ивано-Франковская область — 7805 случаев;
- Кировоградская область — 764 случая;
- г. Киев — 11 814 случаев;
- Киевская область — 4952 случая;
- Львовская область — 13 111 случаев;
- Луганская область — 243 случая;
- Николаевская область — 981 случай;
- Одесская область — 5909 случаев;
- Полтавская область — 642 случая;
- Ровенская область — 8460 случаев;
- Сумская область — 1165 случаев;
- Тернопольская область — 4626 случаев;
- Харьковская область — 7493 случая;
- Херсонская область — 334 случая;
- Хмельницкая область — 1946 случаев;
- Черновицкая область — 8926 случаев;
- Черкасская область — 1286 случаев;
- Черниговская область — 1468 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 августа 2020 года в центр поступило 1990 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 163 809 сообщений о подозрении на COVID-19.
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