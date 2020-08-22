В Одессе четыре сотрудника противочумного института инфицированы COVID-19

По предварительным данным, появление «очага» связано с заносом инфекции из дома и не связано с работой вирусологической лаборатории, которая проводит исследования по COVID-19.

Четыре сотрудника Украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова (Одесса), в котором проводятся исследования по коронавирусу, инфицированы COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев.

По его словам, в противочумном институте выявлено четверо больных.

«Сегодня туда направлен эпидемиолог Лабораторного центра Министерства здравохранения», - сказал он.

Дементьев отметил, что по предварительным данным, появление «очага» связано с заносом инфекции из дома (заражение от родственников) и не связано с работой вирусологической лаборатории, которая проводит исследования на COVID-19.

Специалист также заявил, что, по состоянию на 21 августа, загруженность коек в регионе больными коронавирусной инфекцией составляет 60,6%.

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Если в течение следующих пяти дней данный показатель не снизится до 50%, Одесса может сменить «желтую зону» на «оранжевую».

Кроме того, в регионе значительно возросла динамика роста заболеваемости.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 21 августа 2020 года в Одесской области зарегистрированы 5578 случаев COVID-19. Из них 2213 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 172 новых случая заболевания, из них 117 — у одесситов, 55 — у жителей районов области.

Дементьев сообщил, что по состоянию на 14:00 пятницы, 21 августа, в регионе было зарегистрировано еще 120 новых заболевших.

Коронавирус в Украине:

В Украине по состоянию на утро 21 августа зарегистрировано 100 тыс. 643 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 тыс. 207 летальных, 51 тыс. 078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2 тыс. 106 новых случаев.

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Автор: Лариса Козовая