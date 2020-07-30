В Минздраве назвали причины роста количества больных COVID-19 на западе Украины

Министр здравоохранения сообщил, что большое количество людей болеют бессимптомно.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал основные причины роста количества больных COVID-19 на западе Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

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«Степанов сообщил, что главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения. Такие результаты показали эпидемиологические расследования. Второй основной причиной является общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом», - говорится в сообщении.

Кроме того, министр сообщил, что большое количество людей болеют бессимптомно.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 30 июля выявлено рекордное количество новых случаев коронавирус - за сутки заразились 1197 человек. Всего в Украине зафиксировано 68 тыс. 794 случая инфицирования коронавирусом, 37 тыс. 394 человека выздоровели и 1 тыс. 673 умерли.

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