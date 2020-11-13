Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что зима для Украины будет сложной из-за COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе брифинга.
"Я как министр здравоохранения четко осознаю и могу сказать: у нас не будет легкой зимы, у нас будет очень трудно. И сейчас наша главная задача - пройти эту зиму с этой эпидемией с наименьшими потерями", - отметил министр.
Как сообщал УНИАН, 11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00: 00 понедельника.
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В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "на вынос"), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и т.д.
Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.
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