По словам министра, главная задача - пройти эту зиму с наименьшими потерями.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что зима для Украины будет сложной из-за COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе брифинга.

"Я как министр здравоохранения четко осознаю и могу сказать: у нас не будет легкой зимы, у нас будет очень трудно. И сейчас наша главная задача - пройти эту зиму с этой эпидемией с наименьшими потерями", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00: 00 понедельника.

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В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "на вынос"), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и т.д.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

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Автор: Леся Лещенко