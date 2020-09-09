По словам Зеленского, никто не знает, когда будет вакцина от коронавируса, и какой Украина будет в очереди за ней, поэтому каждый должен думать не только о себе, но и о тех, кто рядом.

Президент Владимир Зеленский сравнил борьбу с распространением коронавируса в Украине с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область.

«Мы все должны быть одной командой, когда COVID-19. Он же не в той или другой области... Мы можем взять Одесскую область, Харьков. В Одесской области просто не было больных, в Харьковской - тоже. Давайте метро, пусть оно работает, все будет нормально, люди поддерживают, люди выходили на улицу. Так и есть. А почему Одесса и Харьков сейчас в "лидерах" по заболевших, те области, в которых их просто не было, а что сейчас происходит - откуда 100, 200 (новых случаев COVID-19 – УНИАН)", - заявил он.

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Зеленский обратил внимание, что в большинстве стран, где есть пляжи, люди ходят в масках. «Я не знаю, насколько оно работает, я не медик. Хотя за эти месяцы мы уже все стали медиками. Но почему-то во всем мире это так. Но мы не такие, мы свободные, демократические, нам все можно. Где брать койки? Где брать медиков? Где нам потом все это брать? Кто за все это будет нести ответственность?", - спросил он.

«Я считаю, что когда трагедия, простите за такое сравнение о Чернобыле, кто-то кого-то тогда спрашивал о каких-то обязанностях? Все вместе, всем народом, все хотели просто сохранить жизни людей. Я считаю, что COVID-19 - это то же самое. Посмотрите по количеству людей - такая же трагедия, да, другая, да вирусная», - подчеркнул он.

По словам Зеленского, еще никто не знает, когда будет вакцина от коронавируса и какой Украина будет в очереди за ней, поэтому каждый человек должен думать не только о себе, но и о тех, кто рядом.

«К нам можно в кафе», им власть говорит - нельзя, нужно расстояние. Когда ты в кафе ешь, то понятно, все же не идиоты, без маски. Ну можно свадьбу не по 100 человек в ресторане делать? Честно, я поражен, в принципе», - сказал он.

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Автор: Константин Гончаров