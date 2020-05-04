"Плюс 120 тысяч смертей до конца года": Зеленский предостерег от полной отмены карантина

По словам президента, согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь "шокирующие последствия".

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что, если завтра Украина вернется к привычному ритму жизни, это потенциально плюс 120 тысяч смертей к концу года.

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Об этом говорится в его видеообращении.

Зеленский пожелал украинцам терпения "соблюдать карантин и дождаться безопасной обстановки".

"Посмотрите на статистику стран, где либо не вводили карантинные меры, либо сделали их мягкими. Результат - тысячи смертей и десятки тысяч заболевших ежедневно. Да, есть негативное влияние карантина на экономику. Потери от него - болезненные. Но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности - катастрофические", - отметил Зеленский.

Он добавил, что, согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь "шокирующие последствия".

"Если завтра мы вернемся к привычному нам ритму жизни, - это потенциально плюс 120 тысяч смертей к концу года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным. Оно поэтапное, и первое смягчения состоится уже скоро, 11 мая. Будут открыты, в частности, парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов", - отметил Зеленский.

По его словам, актуальная сейчас статистика "дает нам надежду на будущее".

"Однако ситуация могла бы быть другой. Мы могли иметь не 12, а 200 тысяч заболевших. Есть две причины, почему удалось избежать критического сценария. Первая причина - это вовремя принятые меры. Жесткие, но, как показало время, - правильные. Вторая причина - это заслуга наших украинских врачей. Их профессионализм, мужество и самоотверженность на передовой борьбы с коронавирусом", - сказал глава государства.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров 4 мая принял решение о продлении карантина до 22 мая.