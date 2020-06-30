В Украине загруженность аппаратов искусственной вентиляции легких составляет 7% - Шмыгаль

Шмыгаль сравнил ситуацию с противодействием распространению COVID-19 с передовой на поле боя.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в Украине предусмотрено 30 тыс. койкомест для первой и второй волны эпидемии коронавируса, а загруженность аппаратов искусственной вентиляции легких сейчас составляет 7%.

Об этом он сообщил в интервью BBC News Украина.

"Мы видим, что пошел умеренный рост, сейчас мы понимаем и анализируем, какие показатели являются ключевыми. Это загруженность койкомест в больницах. Мы не хотим, чтобы она пересекала отметку в более чем 50%. Хотя уже есть две области, где загруженность 52% и 60%. Это сигнал к тому, что нам необходимо начинать формировать так называемую вторую линейку больниц. В общей сложности у нас 30 тысяч койкомест для первой и второй волны. Мы обеспечены ИВЛамы, и загруженность аппаратов искусственной вентиляции легких составляет 7%, это тоже хороший показатель", - отметил руководитель правительства.

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Шмыгаль заявил, что на сегодняшний день украинская власть имеет преимущество по сравнению со временем введения карантина в марте. "У нас готова медицинская система: мы закупили средства индивидуальной защиты, обеспечили как минимум первый уровень для первой волны медицинских учреждений, мы подготовили медицинскую систему морально", - сказал он.

По словам Шмыгаля, общество успело морально подготовиться к эпидемии коронавируса, и в Украине не было паники, которая привела бы к дестабилизации медицинской системы и увеличению количества жертв.

"Первую волну мы прошли спокойно в умеренном сценарии", - считает глава правительства.

Он отметил, что ситуация меняется каждый день. "Это можно с боем сравнить. Как передовая - никогда не знаешь, как изменится ситуация через сутки", - подчеркнул Шмыгаль.

"Ежедневное количество ПЦР и ИФА-тестов превысило 20 000, а начинали с тысячи-двух и ставили цель 10 000. Это дает нам возможность контролировать ситуацию и понимать, как она развивается", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, на утро 30 июня в Украине подтверждено 44 тыс. 334 случая COVID-19, за сутки - 706 новых. 29 июня были госпитализированы 192 человека, умерли 12 человек, выздоровели 88 пациентов.

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