За минувшие сутки обнаружили 2,8 тысячи инфицированных. 1,7 тысячи человек выздоровели, 59 больных умерли.

За минувшие сутки коронавирус подтвердили в 2 884 жителей Украины. Следовательно, по состоянию на 22 сентября общее количество инфицированных в стране возросло до 181 237.

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Согласно данным СНБО Украины по состоянию на 22 сентября от коронавируса продолжают лечиться 97 694 человека.

Днем ранее, 21 сентября, Минздрав отчитывался о 2675 новых случаях.

К сожалению, за этот же период от осложнений коронавируса умерли 59 пациентов. Однако есть и хорошие новости, ведь со вчерашнего дня выписали 1 717 инфицированных. Поскольку последний ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат, считается, что они уже выздоровели.

С начала 2020 года в Украине зарегистрировали 181 237 больных на коронавирус. 79 901 больной уже выздоровел, но 3 642 пациента умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Всего проведено 2 079 482 тестирования методом ПЦР.

Больше всего случаев в Харьковской (+372), Тернопольской (+293), Одесской (+233) областях и Киеве (+275).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

​Винницкая область-5377 (+55);

Волынская область-7031 (+95);

Днепропетровская область-4218 (+100);

Донецкая область-2505 (+25);

Житомирская область-5121 (+62);

Закарпатская область-9265 (+76);

Запорожская область-3034 (+100);

Ивано-Франковская область – 12675 (+137);

Кировоградская область – 1005 (+12);

Киев – 20028 (+270);

Киевская область-8020 (+140);

Львовская область – 18793 (+275);

Луганская область-767 (+8);

Николаевская область-2572 (+21);

Одесская область – 11843 (+233);

Полтавская область – 1575 (+41);

Ривненская область – 11353 (+111);

Сумская область-3184 (+67);

Тернопольская область – 11732 (+293);

Харьковская область – 15505 (+372);

Херсонская область-837 (+19);

Хмельницкая область-4937 (+114);

Черновицкая область – 13304 (+139);

Черкасская область-3145 (+49);

Черниговская область-3411 (+70).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 сентября 2020 в Центр поступило 3131 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 245 710 сообщений о подозрении на COVID-19.

«За прошедшие сутки в Украине заболели 2 тыс. 884 человека, из них 206 детей и 120 медицинских работников. Были госпитализированы 504 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 59 летальных случаев", - об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За прошедшие сутки выздоровели 1 тыс. 717 пациентов, и это своеобразный приятный рекорд по количеству выздоровевших за минувшие сутки», - подчеркнул он.

Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 22 сентября

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Авторы: Виктория Гордиенко, Константин Гончаров