За минувшие сутки коронавирус подтвердили в 2 884 жителей Украины. Следовательно, по состоянию на 22 сентября общее количество инфицированных в стране возросло до 181 237.
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Согласно данным СНБО Украины по состоянию на 22 сентября от коронавируса продолжают лечиться 97 694 человека.
Днем ранее, 21 сентября, Минздрав отчитывался о 2675 новых случаях.
К сожалению, за этот же период от осложнений коронавируса умерли 59 пациентов. Однако есть и хорошие новости, ведь со вчерашнего дня выписали 1 717 инфицированных. Поскольку последний ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат, считается, что они уже выздоровели.
С начала 2020 года в Украине зарегистрировали 181 237 больных на коронавирус. 79 901 больной уже выздоровел, но 3 642 пациента умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Всего проведено 2 079 482 тестирования методом ПЦР.
Больше всего случаев в Харьковской (+372), Тернопольской (+293), Одесской (+233) областях и Киеве (+275).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область-5377 (+55);
- Волынская область-7031 (+95);
- Днепропетровская область-4218 (+100);
- Донецкая область-2505 (+25);
- Житомирская область-5121 (+62);
- Закарпатская область-9265 (+76);
- Запорожская область-3034 (+100);
- Ивано-Франковская область – 12675 (+137);
- Кировоградская область – 1005 (+12);
- Киев – 20028 (+270);
- Киевская область-8020 (+140);
- Львовская область – 18793 (+275);
- Луганская область-767 (+8);
- Николаевская область-2572 (+21);
- Одесская область – 11843 (+233);
- Полтавская область – 1575 (+41);
- Ривненская область – 11353 (+111);
- Сумская область-3184 (+67);
- Тернопольская область – 11732 (+293);
- Харьковская область – 15505 (+372);
- Херсонская область-837 (+19);
- Хмельницкая область-4937 (+114);
- Черновицкая область – 13304 (+139);
- Черкасская область-3145 (+49);
- Черниговская область-3411 (+70).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 сентября 2020 в Центр поступило 3131 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 245 710 сообщений о подозрении на COVID-19.
«За прошедшие сутки в Украине заболели 2 тыс. 884 человека, из них 206 детей и 120 медицинских работников. Были госпитализированы 504 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 59 летальных случаев", - об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«За прошедшие сутки выздоровели 1 тыс. 717 пациентов, и это своеобразный приятный рекорд по количеству выздоровевших за минувшие сутки», - подчеркнул он.
Коронавирус в Украине: данные по состоянию на 22 сентября
- В Министерстве здравоохранения Украины ситуацию с пандемией коронавируса в стране считают "достаточно напряженной". По словам министра Степанова, в стране сейчас занята почти половина коек, предусмотренных для больных COVID-19. Так, по состоянию на утро 21 сентября по 30 тысяч коек было занято 13 108.
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