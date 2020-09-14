Всего в Украине обнаружили 156 797 случаев коронавируса.

За сутки в Украине коронавирус диагностировали у 2 462 жителей Украины, зато выздоровели 650 человек, увеличив общее количество людей, которые побороли COVID-19, до 69 543.

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Такие данные по состоянию на 14 сентября согласно системе мониторинга распространения пандемии СНБО Украины.

С начала пандемии COVID-19 в Украине, болезнь обнаружили у 156 797 человек. Из них 3 211 умерли в результате осложнений или сопутствующих заболеваний, в том числе 33 смерти зарегистрировали за минувшие сутки.

Днем ранее, 13 сентября Минздрав отчитывался о 2476 новых случаях.

«За прошедшие сутки в Украине заболели 2 тыс. 462 человека, из них 172 ребенка и 73 медицинских работника. Были госпитализированы 360 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 33 летальных случая», - как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр отметил, что за все время пандемии заболели 156 тыс. 797 украинцев, из них 10 тыс. 156 детей и 12 тыс. 955 медработников.

Больше всего заражений в Тернопольской области (+352), Харьковской области (+269), Одесской области (+205), Киеве (+168), Львовской области (+143).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Киев – 17 429 (+168);

Львовская область – 17 057 (+143);

Харьковская область - 12 853 (+269);

Черновицкая область-12 252 (+135);

Ивано-Франковская область – 11 357 (+142);

Ривненская область-10 55 (+86);

Одесская область-9 687 (+205);

Тернопольская область-9 234 (+352);

Закарпатская область-8 675 (+50);

Киевская область-6 961 (+112);

Волынская область-6 353 (+64);

Винницкая область - 4 844 (+36);

Житомирская область - 4 390 (+98);

Хмельницкая область-4 008 (+40);

Днепропетровская область-3 342 (+80);

Черниговская область-2 788 (+74);

Черкасская область-2 579 (+84);

Сумская область-2 502 (+101);

Запорожская область-2 403 (+56);

Донецкая область-2 101 (+6);

Николаевская область-2 051 (+98);

Полтавская область - 1 223 (+28);

Кировоградская область-909 (+5);

Херсонская область-644 (+16);

Луганская область-600 (+14).

Как сообщили в Минздраве, всего проведено 1 870 790 тестирований методом ПЦР.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 сентября 2020 в Центр поступило 2458 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 220 099 сообщений о подозрении на COVID-19.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко